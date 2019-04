John Travolta e Kelly Preston, commoventi auguri al figlio scomparso 10 anni fa

Nell’immagine pubblicata sul profilo di Kelly Preston, i due genitori sono sul letto, ai lati del figlio e teneramente lo baciano. All'epoca le due star di Hollywood furono accusate dai media di non aver dato le cure necessarie a Jett, in quanto entrambi adepti di Scientology, che ritiene l'autismo una malattia mentale e come tale non debba essere curata con medicine ma con riti particolari.



"Per il mio dolce amore, Jett... Sarai nei nostri cuori per sempre. Mando amore a tutti i bellissimi bambini autistici e alle persone meravigliose che li amano. Possiamo tutti risplendere e garantire amore e rispetto ai bambini con bisogni speciali”, recita la didascalia scritta dalla Preston.



John Travolta è anche un pilota provetto e aveva chiamato il figlio Jett, proprio in omaggio alla sua grande passione. Sul suo profilo social l'attore ha anche postato un ritratto del ragazzo fatto da un fan e ha scritto: "Buon compleanno figlio mio, ti voglio bene!".