La cantautrice Jill Sobule bruciata viva in un incendio

Destino tragico per la cantautrice Jill Sobule, famosa per il brano "Supermodel" e per l'inno LGBTQ "I Kissed a Girl". La 66enne è bruciata viva in un incendio che ha distrutto una casa a Woodbury, un sobborgo di Minneapolis, come ha riportato la sua portavoce. Secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Woodbury, i vigili del fuoco sono intervenuti alle 5:30 in risposta a un incendio che avvolgeva completamente l'abitazione.