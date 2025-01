Jessica Simpson ed Eric Johnson si separano dopo dieci anni di matrimonio

A People Jessica Simpson ha annunciato la separazione chiedendo ai fan di rispettare la propria privacy e quella della sua famiglia: "I nostri figli vengono prima di tutto e ci stiamo concentrando su ciò che è meglio per loro. Siamo grati per tutto l'amore e il sostegno che ci è arrivato. Desideriamo privacy in questo momento, mentre affrontiamo questa situazione con la famiglia".