La foto L'attrice 43enne di film come "Hazzard" e "Blonde ambition" ha sfoggiato su Instagram il suo viso senza trucco mettendo in mostra i suoi incredibili zigomi e la sua pelle impeccabile. La 43enne star, mamma di tre figli, ha sottotitolato il post: "Questa doccia era illuminata, quindi ho scattato un selfie. Non sono mai stato in una doccia con uno specchio, chi ha il tempo di guardarsi sotto la doccia? Avrei del sapone nei bulbi oculari!". La cantante ha recentemente raccontato la sua drammatica perdita di peso di 45 kg, grazie alla impressionante "forza di volontà" e all'abbandono dell'alcol.





43 anni Solo pochi giorni prima, la cantante di "Irresistible" ha festeggiato il suo 43esimo compleanno pubblicando un'altra foto su Instagram, in cui ha mostrato il suo sorriso, commentando lo scatto con: "43 senza trucco (più o meno)", per i suoi 6,3 milioni di follower. Jessica Simpson appariva vibrante con un viso luminoso e i capelli tirati indietro, come nell'ultimo scatto social, e diversa rispetto alla classica acconciatura che sfoggia di solito.