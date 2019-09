Jessica Simpson ha perso 45 chili in sei mesi

Jessica Simpson non ha mai nascosto sui social i chili in più accumulati con la terza gravidanza. A sei mesi dalla nascita di Birdie, con lo stesso orgoglio, ha mostrato di aver ritrovato la sua linea di un tempo. "6 mesi. 45 chili in meno (avevo raggiunto i 108 chili). Il mio primo viaggio lontano da Birdie mi emoziona per molte ragioni, ma sono orgogliosa di essere di nuovo me stessa. Anche quando sembra impossibile, scelgo di lavorare duro", ha commentato la cantante su Instagram.