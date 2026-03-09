Lutto nel mondo del cinema. È morta all'età di 65 anni l'attrice statunitense Jennifer Runyon, interprete ricordata dal pubblico per il film cult Ghostbusters e per numerose serie televisive degli anni Ottanta e Novanta. La notizia della morte è stata resa nota dalla famiglia con un messaggio pubblicato sui social. "Venerdì sera la nostra amata Jennifer è mancata. Il suo è stato un viaggio lungo e arduo che si è concluso con lei circondata dalla famiglia" si legge nel post. I parenti hanno voluto ricordarla come una persona "che amava profondamente la vita" e molto legata ai propri affetti, salutandola con un semplice ma commosso: "Riposa in pace, nostra Jenn". La causa del decesso non è stata resa pubblica, anche se le parole dei familiari lasciano pensare a una lunga malattia.