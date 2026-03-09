Jennifer Runyon, addio all'attrice di "Ghostbusters": aveva 65 anni
Negli anni '80 fu tra i volti più noti di cinema e tv. Il ricordo della famiglia: "Il tuo è stato un viaggio lungo e arduo"
Jennifer Runyon © Dal Web
Lutto nel mondo del cinema. È morta all'età di 65 anni l'attrice statunitense Jennifer Runyon, interprete ricordata dal pubblico per il film cult Ghostbusters e per numerose serie televisive degli anni Ottanta e Novanta. La notizia della morte è stata resa nota dalla famiglia con un messaggio pubblicato sui social. "Venerdì sera la nostra amata Jennifer è mancata. Il suo è stato un viaggio lungo e arduo che si è concluso con lei circondata dalla famiglia" si legge nel post. I parenti hanno voluto ricordarla come una persona "che amava profondamente la vita" e molto legata ai propri affetti, salutandola con un semplice ma commosso: "Riposa in pace, nostra Jenn". La causa del decesso non è stata resa pubblica, anche se le parole dei familiari lasciano pensare a una lunga malattia.
Il ricordo degli amici
A confermare la scomparsa è stata anche l'attrice Erin Murphy, che sui social ha condiviso un messaggio in memoria dell'amica e collega. Murphy ha scritto di aver appreso la notizia "con grande tristezza", spiegando che Runyon avrebbe affrontato una breve battaglia contro il cancro. Nel suo messaggio ha ricordato l'attrice come "una persona speciale" e ha espresso vicinanza alla famiglia e ai due figli.
La carriera tra cinema e televisione
Nata il 1º aprile 1960 a Chicago, Runyon proveniva da una famiglia già legata allo spettacolo: il padre Jim era un annunciatore radiofonico e disc jockey, mentre la madre Jane Roberts era attrice. Il debutto cinematografico arrivò nel 1980 con il film horror "To All a Good Night". Negli anni successivi partecipò a diverse produzioni, tra cui una piccola ma memorabile parte nel film "Ghostbusters" del 1984, dove interpretava una studentessa coinvolta in un esperimento di percezione extrasensoriale. Sempre nel 1984 ottenne uno dei ruoli principali nella sitcom Charles in Charge, interpretando Gwendolyn Pierce, personaggio che contribuì a farla conoscere al grande pubblico.
I ruoli nelle serie più popolari
Nel corso della sua carriera Runyon apparve in numerose produzioni televisive di successo. Tra queste la soap Another World, oltre a serie molto amate come Quantum Leap, Murder, She Wrote, Magnum, P.I. e Beverly Hills, 90210. Nel 1988 interpretò anche Cindy Brady nel film televisivo A Very Brady Christmas, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo americano di quegli anni.
La vita privata e il ritiro dalle scene
Nel 1991 sposò Todd Corman, allenatore di basket e produttore televisivo, con cui ha avuto due figli, Wyatt e Bayley. Negli ultimi anni l'attrice aveva progressivamente ridotto la sua attività nel mondo dello spettacolo. Nel 2014 aveva raccontato di essersi semi ritirata dalla recitazione per dedicarsi soprattutto all'insegnamento. Nonostante la lontananza da Hollywood, il suo volto è rimasto legato a una stagione molto amata della televisione e del cinema degli anni Ottanta.