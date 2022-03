Quarant'anni senza John Belushi, genio estremo della risata

Il 5 marzo del 1982 , dopo una notte di eccessi in un albergo di Los Angeles, John Belushi veniva stroncato a soli 33 anni da un mix letale di cocaina ed eroina. "Era sensibile e visionario, una calamita per le persone", così lo descriveva la moglie Judith Pisano. Dall'eccessivo Bluto di " Animal House " al fratello di Dan Aycroyd in " The Blues Brothers ", ha lasciato una serie di battute epocali e personaggi che sono entrati nell'immaginario collettivo.

John Belushi era nato il 4 gennaio 1949. E' stato come una meteora nel mondo televisivo e cinematografico nella metà degli anni 70, uno dei maggiori talenti della comicità americana, con la sua vena geniale, anarchica e beffarda. Arrivato alla celebrità grazie allo straordinario gruppo di talenti comici del "Saturday Night Live" di quegli anni, di cui lui era l'elemento più urticante e provocatorio, con lo stesso gruppo di lavoro, sotto l'egida del regista John Landis, era in un lampo diventato anche una stella del cinema.

Una carriera fulminante anche nella sua parabola. Dopo l'exploit di "Animal House" e "Blues Brothers", una serie di scelte non altrettanto felici, in particolare i film "I vicini di casa" e "Chiamami aquila", snobbati dal pubblico, ne avevano offuscato la stella rapidamente. Le occasioni per riprendersi erano tutte sul piatto: era stato scelto da Sergio Leone per il ruolo di Max Bercovicz in "C'era una volta in America" mentre Dan Aycroyd aveva scritto per lui il personaggio di Peter Venkman in "Ghostbusters" (poi interpretato da Bill Murray). Non ebbe la possibilità di misurarsi con nessuna di queste occasioni, portato via da una delle tante notti di eccessi a cui si era ormai dedicato.

La Il 5 marzo 1982, in un bungalow dello Chateau Marmont di Los Angeles, ucciso da un micidiale cocktail di cocaina ed eroina.

John Belushi avrebbe 70 anni, vita breve di un comico cult ansa 1 di 8 agenzia 2 di 8 ansa 3 di 8 ap-lapresse 4 di 8 ansa 5 di 8 ipa 6 di 8 ipa 7 di 8 facebook 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: