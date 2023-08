Videogiochi: raro prototipo di Ghostbusters II venduto a più di mille dollari

Una sorte simile è toccata a un vecchio gioco per NES, visto che un raro prototipo di una cartuccia della versione americana di Ghostbusters II (realizzato da Activision per lo storica console di Nintendo) è stato venduto all'asta a poco più di mille dollari .

Proveniente dalla collezione di un ex dipendente di Nintendo, il gioco in sé è identico alla versione distribuita nel 1989. La differenza determinante che ha però catturato l'attenzione dei collezionisti di retrogaming è stata l'etichetta non definitiva della cartuccia, ossia un semplice adesivo giallo riportante la scritta "destinato a uso interno".

Il videogame, venduto da un sito di aste online nell'ambito della mostra dedicata al retrogaming e intitolata Nintendo 8 to 64-bit Video Games, ha visto chiudere il lotto a 1.020 dollari dopo essere partito da una base d'asta di soli 180 dollari, diventando la copia più preziosa del gioco fino a oggi.

Tra le altre offerte di non minor valore, al momento dell'asta, vale la pena menzionare una copia sigillata di Pokémon Rosso per Game Boy, venduto a più di 9mila dollari, una cartuccia di Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters per NES che ha raggiunto la cifra di oltre 6mila dollari e il primo numero di Nintendo Power, venduto anche in questo caso per una cifra di poco superiore ai 6mila dollari.