Retrogaming: la storica console Atari 2600 torna dopo oltre quarant'anni

La riedizione supporterà tutte le cartucce originali per Atari 2600 e 7800: una periferica ideale per gli amanti del retrogaming in cerca di optional più moderni

A volte ritornano: è il caso di Atari 2600 , storica console lanciata originariamente negli anni Settanta che sarà presto riproposta in una versione più moderna grazie agli sforzi di Plaion e della stessa Atari: la console, chiamata semplicemente Atari 2600+ , arriverà in Italia il 17 novembre al prezzo di 119,99 euro e includerà al suo interno un controller e una cartuccia con dieci classici del retrogaming .

La preservazione dei videogiochi è un tema sempre più frequente nel settore, e in tal senso sono sempre più le aziende che si sforzano di non lasciare che il passato diventi solo un lontano ricordo: tra queste c'è Atari, che dopo aver proposto una raccolta dedicata al suo 50esimo anniversario, tornerà presto sul mercato con una versione rivista e ampliata della sua storica console 2600.

La nuova console per retrogaming supporta le cartucce originali del vecchio Atari 2600, così come quelle di Atari 7800 (riprodotte attraverso l'emulazione) e mantiene lo stesso, inconfondibile aspetto che ha fatto innamorare migliaia di appassionati di videogiochi dal 1977 in poi. Anche il controller, qui riproposto nella versione CX40+, omaggia l'aspetto dell'originale.

Non mancheranno, tuttavia, alcune novità che renderanno Atari 2600+ al passo con i tempi: oltre alla porta video HDMI, che consentirà il collegamento ai più moderni televisori sfruttando molteplici risoluzioni HD, ci sarà anche una porta USB per l'alimentazione. All'interno della confezione, inoltre, i giocatori potranno mettere le mani su una cartuccia contenente dieci giochi imperdibili: Adventure, Combat, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Realsports Volleyball, Surround, Video Pinball e Yars' Revenge.

IGN

"Preservare i giochi classici è una priorità per Atari e l'uscita di Atari 2600+ renderà universalmente accessibili le centinaia di giochi Atari 2600 e 7800 usciti negli ultimi 50 anni", dichiara Wade Rosen, presidente e amministratore delegato di Atari. "L'approccio di Plaion a una riproduzione di qualità dello storico hardware di Atari l'ha reso il partner perfetto per lanciare sul mercato Atari 2600+".

"Siamo entusiasti di collaborare con Atari per riportare in auge Atari 2600 e contribuire a soddisfare la crescente domanda di hardware per il retrogaming da parte dei consumatori", afferma Ben Jones, Commercial Director di Retro, sussidiaria di Plaion specializzata nel retrogaming. "Per i giocatori che ricordano l'emozione di giocare per la prima volta a casa con i giochi arcade, Atari 2600+ sarà un salto indietro nel tempo. Per tutti gli altri, l'offerta è all'insegna del divertimento senza tempo e della possibilità di vivere un'epoca d'oro dei videogiochi nell’inconfondibile stile Atari".