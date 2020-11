Jennifer Lopez manda in tilt i social: nuda per lanciare il nuovo singolo

Solo qualche giorno fa Jennifer Lopez ha lasciato tutti a bocca aperta per l'esibizione agli American Music Awards , dove ha sfoggiato il suo sex appeal al cardiopalma e il suo corpo in un body scuro con trasparenze. Ora mostra ai fan cosa c'è sotto, apparendo nuda in un video teaser su Instagram per presentare quella che sembra essere una nuova canzone in arrivo, "In The Morning".

Jennifer Lopez nuda in un video per lanciare il nuovo singolo "In the morning" 1 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 10 di 13 IPA 11 di 13 IPA 12 di 13 IPA 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Agli American Music Awards trionfa Taylor Swift, ma lo show più "hot" è quello di JLo

Il video pubblicato sui social dalla popstar mette a dura prova i cuori più deboli: tra malizia e trasgressione JLo indossa solo l'anello di fidanzamento con diamante da 15 carati regalatole dal fidanzato Alex Rodriguez, mentre la telecamera fa una panoramica su diverse parti del suo corpo e in sottofondo risuona il nuovo brano.

A 51 anni la regina della pop music non sembra perdere un colpo, mostrando periodicamente sui social il suo corpo tonico e statuario. A giugno aveva stuzzica la curiosità dei fan postando alcuni scatti super sexy in cui appariva in una sala di registrazione, cuffie alle orecchie, con una canottiera scollatissima: "È estate e stiamo cucinando qualcosa di molto caldo", A 6 anni dall'ultimo album "A.K.A.", J.Lo si è decisa a tornare alla musica.

I due brani presentati agli Amas "Pa' Ti" e "Lonely" sono stati pubblicati a fine settembre e segnano la prima collaborazione con Maluma. Oltre a dar l'assalto alle classifiche internazionali, le canzoni saranno la colonna sonora del nuovo film con protagonista la Lopez, "Marry Me", in uscita negli Usa il giorno di San Valentino. Un ritorno al cinema per la star, a un anno e mezzo da "Le ragazze di Wall Street" che le ha regalato una candidatura come Miglior attrice non protagonista alla 70esima edizione dei Golden Globe.

TI POTREBBE INTERESSARE: