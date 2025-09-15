Logo Tgcom24
Jennifer Lopez e la delusione per “Evita”: "Provai per settimane, ma il ruolo andò a Madonna"

Nel 1996 fu a un passo dall'ottenere la parte, che però venne affidata alla collega

15 Set 2025 - 10:18
© Tgcom24

© Tgcom24

Jennifer Lopez, oltre a una nutrita discografia (che comprende anche la revenge song contro l'ex marito Ben Affleck), può anche vantare una filmografia invidiabile. E' stata protagonista di commedie romantiche e action movie, mentre il 10 ottobre uscirà negli Stati Uniti il film musicale "Kiss of the Spider Woman". Già trent'anni fa, tuttavia, avrebbe potuto essere lei la protagonista di un musical. Si trattava di "Evita", ruolo che andò alla collega Madonna, e da allora non ha più ricevuto proposte di quel tipo.

Jennifer Lopez e il provino di Evita

  "Sai, non mi è mai stato offerto un musical, è pazzesco", ha confessato la Lopez durante la promozione del film. La popstar ha poi raccontato che la volta che ci andò più vicino fu a metà degli Anni Novanta, quando fece un'audizione per il regista Alan Parker per "Evita". "Mi sono esercitata per settimane, ho cantato a squarciagola e ho fatto il mio repertorio. Alla fine lui mi disse: 'Sei fantastica. Sai che Madonna ha la parte, giusto?'". Un po' delusa, Jennifer incassò il rifiuto:"Gli dissi: 'Ok, ciao. E' stato un piacere conoscerti!'".

Il primo musical di Jennifer Lopez

 A trent'anni di distanza ha avuto la sua rivincita, ottenendo la parte nell'adattamento cinematografico del musical nel 1993 "Il bacio della donna ragno: "Questa è la prima volta, e non avrebbe potuto essere migliore per me, non credo. Sono davvero felice di farlo, di mettermi nei panni di Chita Rivera... e di tutti quelli che hanno interpretato questo ruolo prima di me. Il film ha già conquistato la critica: ha ricevuto una standing ovation dopo essere stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival e le prime recensioni hanno parlano di una Lopez che "ha abbagliato, nel ruolo per cui è nata".

