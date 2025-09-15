Jennifer Lopez e la delusione per “Evita”: "Provai per settimane, ma il ruolo andò a Madonna"

A trent'anni di distanza ha avuto la sua rivincita, ottenendo la parte nell'adattamento cinematografico del musical nel 1993 "Il bacio della donna ragno: "Questa è la prima volta, e non avrebbe potuto essere migliore per me, non credo. Sono davvero felice di farlo, di mettermi nei panni di Chita Rivera... e di tutti quelli che hanno interpretato questo ruolo prima di me. Il film ha già conquistato la critica: ha ricevuto una standing ovation dopo essere stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival e le prime recensioni hanno parlano di una Lopez che "ha abbagliato, nel ruolo per cui è nata".