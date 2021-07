Jennifer Lopez e Ben Affleck adesso sono una coppia ufficiale... anche su Instagram

Dopo il weekend d’amore trascorso insieme per la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti negli Hamptons, dove sono stati paparazzati mentre passeggiavano abbracciati, per la coppia Ben Affleck e Jennifer Lopez, arriva adesso l'ufficializzazione social. L’attore e regista 48enne e l’attrice 51enne appaiono per la prima volta insieme, teneramente avvinghiati, in uno scatto dell'album di foto del suo compleanno pubblicato su Instagram dall'amica Leah Remini.