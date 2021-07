Ben Affleck e Jennifer Lopez avvinghiati per la passeggiata del 4 luglio

Weekend d’amore per Ben Affleck e Jennifer Lopez, che hanno trascorso la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti insieme negli Hamptons. Innamorati e complici, l’attore e regista 48enne e l’attrice 51enne si abbracciavano durante la passeggiata a Long Island, inseguiti dai paparazzi tra le vie. Tra loro la fiamma si è riaccesa da poco, ma la coppia pare già molto affiatata tanto che circolano voci di fiori d’arancio.

Felpa bianca e pantaloni kaki per la cantante e per il suo compagno, perfettamente in sintonia pure nell’outfit. Rilassati e romantici si tenevano stretti e lui le parlava dolcemente all’orecchio mentre lei sorrideva sorniona. Con loro anche una coppia di amici.

Intanto i due fanno grandi programmi per il futuro e stanno conoscendo in rispettivi figli. Pare che Jennifer Lopez voglia trasferirsi da Miami a Los Angeles con Max ed Emme proprio per stare più vicina all’attore.

