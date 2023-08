Jennifer Lopez a Parigi in gita in barca sulla Senna

Jennifer Lopez sul suo profilo Instagram ha postato foto in lingerie indossando due look Intimissimi. Questa la versione "total black"

Jennifer Lopez a Parigi in gita in barca sulla Senna

Jennifer Lopez sul suo profilo Instagram ha postato foto in lingerie indossando due look Intimissimi. Questa la versione "total black"

Regina dell'isola per una notte

Minidress in paillettes argentato, Jennifer Lopez ha fatto festa con una tavolata di storici amici e colleghi di lavoro, con tanto di tamburello personalizzato. Prima si è divertita ad ascoltare il medley di canzoni napoletane intonato da Gianluigi Lembo e l'Anema con Core Band, e poi si è presa il centro della scena con un vero e proprio live show improvvisato. Sulle note di "I Will Survive" J.Lo ha chiesto un microfono e ha dato il via a una performance travolgente, tra i fan in visibilio che non ne avevano mai abbastanza. Il concerto è proseguito con un la sua intramontabile "Let's Get Loud", il cavallo di battaglia che aveva proposto anche durante l'ultima visita alla Taverna caprese.