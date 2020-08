Jennifer Grey protagonista del sequel di "Dirty Dancing": "Il film che i fan hanno aspettato a lungo"

LEGGI ANCHE> Buon Compleanno Jennifer Grey, la "Baby" di "Dirty Dancing" compie 60 anni

Il film che riporterà sul grande schermo la protagonista di "Dirty Dancing" è stato scritto da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis e sarà diretto da Jonathan Levine, già dietro la macchina da presa di "Non succede, ma se succede..." e "50 e 50". Nel 2004 Lionsgate ha prodotto un sequel intitolato "Dirty Dancing: Havana Nights", con Diego Luna, ma il progetto che è già ora in lavorazione fungerà da sequel vero, richiamando lo spirito danzereccio dell’originale.

La pellicola originale uscita nel 1987 è diventata immediatamente un cult, catapultando gli attori Jennifer Grey e Patrick Swayze all’apice della fama. "Dirty Dancing" è stato anche un enorme successo di pubblico, superando i 200 milioni di dollari al botteghino di tutto il mondo (a fronte di un budget di soli 5 milioni) e rimanendo impresso nell’immaginario collettivo anche grazie all’a colonna sonora. Il film ha vinto un Oscar e un Golden Globe per la canzone originale "(I’ve Had) The Time of My Life" di Frank Previte, John DeNicola e Donald Markowitz.

