Buon Compleanno Jennifer Grey, la "Baby" di "Dirty Dancing" compie 60 anni

Nata il 26 marzo del 1960 a Manhattan, New York Jennifer Grey, è figlia di Joel Grey, premio Oscar per il film "Cabaret".

Dopo l'enorme successo nel film di Emile Ardolino, in cui interpretava il ruolo di Frances Houseman, Jennifer ha partecipato ad almeno altri 17 film per il cinema e a numerose serie tv come Friends, Dr House - Medical Division e Grey's Anatomy.

Da "non ballerina", visto che lei stessa ha sempre affermato di non aver più ballato dai tempi di "Dirty Dancing" nemmeno con "il marito ai matrimoni", la Grey ha anche partecipato nel 2010 al programma "Dancing With The Stars", vincendolo in coppia con il ballerino Derek Hough.

Ma l'attrice è sempre stata molto schiva e riservata, preferendo restare il più possibile lontana dai riflettori soprattutto dopo l'incidente di cui fu vittima proprio nel 1987, avvenuto quando era fidanzata con l'attore Matthew Broderick e durante il quale morirono due donne.



Nemmeno dopo il successo di "Dirty Dancing" rinunciò alla riservatezza e alla discrezione, nelle quali ha vissuto e continua a vivere ancora adesso, con il marito l'attore e regista Clark Gregg, sposato nel 2001 e la figlia Stella, nata nello stesso anno.

