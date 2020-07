Il mistero del Mountain Lake di "Dirty Dancing": vuoto per 12 anni è tornato a riempirsi

Il pubblico ha sognato e fantasticato su quella scena in cui Johnny (Patrick Swayze) prova con Baby (Jennifer Grey) la presa dell'angelo in mezzo al lago. Era il 1987 anno dell'uscita del film cult "Dirty Dancing". Una decina d'anni dopo, esattamente nel 1999 quel lago, il Mountain Lake nello stato della Virginia, ha cominciato a prosciugarsi fino a scomparire. Adesso, dopo 12 anni di siccità l'acqua è tornata e nemmeno gli scienziati si spiegano il perché...

Un mistero che intriga e incuriosisce e che riporta il Mountain Lake al suo passato splendore. Set del film diretto da Emile Ardolino e interpretata dal compianto Patrick Swayze e Jennifer Grey, il lago diventò meta di pellegrinaggio per i moltissimi fan della pellicola. Poi cominciò il processo di prosciugamento, con alti e bassi fino al 2006, quando diventò completamente secco.

E adesso il "miracolo": dalla scorsa primavera ha raggiunto circa un terzo della capacità massima.

"Miracolo" che in realtà è un fenomeno il quale, stando agli scienziati, si ripete ogni 400 anni, anche se nessuno si spiega esattamente perché.

Tra le curiosità legate al Mountain Lake, pare che le riprese di "Dirty Dancing" nel lago non furono affatto semplici: l'acqua era freddissima e le scene furono ripetute talmente tante volte da far diventare blu le labbra degli attori, così che si prese la decisione di non fare primi piani dei protagonisti.

