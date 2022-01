Jason Momoa e Lisa Bonet: è finita per colpa del vaccino

La fine della love story tra Jason Momoa e Lisa Bonet è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dopo 16 anni insieme, una delle coppie più romantiche di Hollywood si è separata, annunciandolo con un post congiunto su Instagram, ma senza spiegare i dettagli delle cause. Ma stando alle indiscrezioni trapelate i due si sarebbero lasciati anche per colpa del vaccino anti-Covid.

Leggi Anche Jason Momoa e Lisa Bonet si separano: addio dopo 16 anni

L'attrice 54enne, star della serie "I Robinson" sarebbe infatti un'anti-vax convinta e non si sarebbe sottoposta alla vaccinazione. Secondo una fonte vicina all'ex coppia sarebbe "una complottista" e avrebbe sostenuto fermamente all’ex marito e a tutti i suoi amici la sua idea che il siero introdurrebbe nel sangue organismi artificiali che potrebbero portare a leucemia e sclerosi multipla e anche alla morte improvvisa.

Totalmente diversa, invece, la posizione di Momoa, che è favorevole ai vaccini. Per il momento gli interessati non hanno confermato o smentito quanto trapelato. Insieme dal 2005, Momoa e Bonet si erano sposati alla fine del 2017 e hanno un figlio e una figlia (Son Nakoa-Wolf e Lola), di 13 e 14 anni.

Nel post congiunto pubblicato qualche giorno fa si legge come la coppia abbia "sofferto gli strappi e i cambiamenti di questo periodo segnato dalle trasformazioni" e abbia deciso di condividere la decisione di separarsi "non perché pensiamo che sia degno di nota" ma per andare avanti nella vita "con dignità e onestà". "L'amore tra di noi continua, evolvendo", sottolineano i due sui social. "La nostra devozione per i figli sarà totale".

TI POTREBBE INTERESSARE: