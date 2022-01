Jason Momoa e Lisa Bonet si separano: addio dopo 16 anni

Leggi Anche Lenny Kravitz e Jason Momoa insieme, gli uomini di Lisa Bonet infiammano i social

Nel post si legge come la coppia abbia "sofferto gli strappi e i cambiamenti di questo periodo segnato dalle trasformazioni" e abbia deciso di condividere la decisione di separarsi "non perché pensiamo che sia degno di nota" ma per andare avanti nella vita "con dignità e onestà". "L'amore tra di noi continua, evolvendo", sottolineano i due sui social. "Ci liberiamo dal passato per essere diversi. Per imparare a diventare altro. La nostra devozione per i figli sarà totale".

Insieme dal 2005, Momoa e Bonet si sono sposati alla fine del 2017 e hanno un figlio e una figlia (Son Nakoa-Wolf e Lola), di 13 e 14 anni. La protagonista de "I Robinson", 54 anni, era già stata sposata con Lenny Kravitz dal quale ha avuto un'altra figlia, l'attrice Zoe Kravitz.

"Fin da quando avevo 8 anni e l'ho vista in tv, ero tipo, 'Mamma mia, la voglio'", aveva raccontato Jason Momoa a James Corden al "Late Late Show" nel 2017, spiegando esattamente quando era nato il colpo di fulmine per la bella attrice, star di una delle serie tra le più famose della storia della televisione americana.

