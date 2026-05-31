Nel suo lungo messaggio di addio, Jamie Lee Curtis ha voluto raccontare anche il lato più privato e autentico della sorella, restituendo il ritratto di una donna curiosa, generosa e profondamente amata dalla famiglia. Kelly era appassionata di tartarughe, adorava visitare i mercatini dell'usato, giocare a Pokémon Go e organizzare viaggi. In famiglia era conosciuta affettuosamente come "Zia Cookie", soprannome nato dalla sua tradizione di preparare ogni Natale i celebri biscotti a mezzaluna per parenti e amici. "Sarà ricordata per la sua generosità, le sue opinioni forti e la sua inesauribile curiosità" ha scritto l'attrice, tracciando un ricordo pieno di gratitudine.