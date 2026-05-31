Jamie Lee Curtis compie 60 anni ed è più sensuale e in forma che mai
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L'attrice premio Oscar ha annunciato su Instagram la morte della sorella maggiore, scomparsa a 69 anni: "La mia prima amica e confidente per tutta la vita"
Jamie Lee Curtis © IPA
Un grave lutto ha colpito Jamie Lee Curtis. L'attrice premio Oscar ha annunciato attraverso un emozionante post pubblicato su Instagram la morte della sorella maggiore, Kelly Lee Curtis, scomparsa all'età di 69 anni nella sua abitazione di Bellevue, in Idaho. Con parole profondamente toccanti, la star di Hollywood ha condiviso il dolore per la perdita di una figura centrale della sua vita: "Un caloroso aloha a mia sorella maggiore, Kelly Lee Curtis. È venuta a mancare questa mattina. Nella sua casa. In mezzo alla natura. In pace". Jamie Lee Curtis ha poi ricordato il legame speciale che le ha unite per decenni, definendo Kelly "la mia prima amica e confidente per tutta la vita". Al momento non sono state rese note le cause del decesso.
Nata il 17 giugno 1956 a Santa Monica, Kelly Lee Curtis apparteneva a una delle famiglie più celebri del cinema americano. Figlia degli indimenticabili Tony Curtis e Janet Leigh, aveva mosso i primi passi davanti alla macchina da presa fin da bambina, comparendo nel film I vichinghi quando aveva appena due anni. Dopo un percorso iniziale lontano dal mondo dello spettacolo, che l'aveva portata a studiare economia e a lavorare per un breve periodo come agente di borsa, Kelly decise di seguire la passione per la recitazione. Si formò al Lee Strasberg Theatre Institute e divenne membro dell'Actors Studio, costruendo una carriera tra cinema e televisione.
Tra le sue interpretazioni più note figura una piccola parte in Una poltrona per due, dove recitò accanto alla sorella Jamie. Nel corso degli anni lavorò anche in produzioni internazionali come Magic Sticks e nel film horror italiano La setta, diretto da Michele Soavi e prodotto da Dario Argento. Sul piccolo schermo apparve in serie di successo come The Equalizer, Star Trek: Deep Space Nine e Judging Amy.
Nel suo lungo messaggio di addio, Jamie Lee Curtis ha voluto raccontare anche il lato più privato e autentico della sorella, restituendo il ritratto di una donna curiosa, generosa e profondamente amata dalla famiglia. Kelly era appassionata di tartarughe, adorava visitare i mercatini dell'usato, giocare a Pokémon Go e organizzare viaggi. In famiglia era conosciuta affettuosamente come "Zia Cookie", soprannome nato dalla sua tradizione di preparare ogni Natale i celebri biscotti a mezzaluna per parenti e amici. "Sarà ricordata per la sua generosità, le sue opinioni forti e la sua inesauribile curiosità" ha scritto l'attrice, tracciando un ricordo pieno di gratitudine.
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Uno degli aspetti che Jamie ha voluto sottolineare è stato il forte legame di Kelly con le proprie origini ebraico-ungheresi. L'attrice concludeva spesso i suoi messaggi con la frase ungherese "Isten Veled", che significa "Dio sia con te". Proprio con quella stessa espressione Jamie Lee Curtis ha scelto di salutare la sorella per l'ultima volta: "Isten Veled a mia sorella del sole e della luna. Ci rivedremo lungo il cammino". Parole che racchiudono il senso di una perdita profonda ma anche la speranza di un legame destinato a sopravvivere oltre il tempo.
La scomparsa di Kelly Lee Curtis segna un nuovo momento doloroso per la celebre dinastia Curtis-Leigh. Negli anni la famiglia aveva già affrontato la perdita dei genitori: Tony Curtis, protagonista di alcuni dei film più iconici della storia del cinema, morto nel 2010, e Janet Leigh, celebre per il ruolo in Psycho, scomparsa nel 2004. Kelly lascia il marito, il regista e produttore John Marsh, la sorella Jamie Lee Curtis e numerosi familiari.