Jamie Lee Curtis rivela di essersi sottoposta a chirurgia plastica a 25 anni: "Non è stata una bella cosa"

La 66enne ha vinto il suo primo Oscar nel 2023 per il suo ruolo in "Everywhere All at Once". Da allora ha recitato nell'acclamata serie drammatica "The Bear" e al fianco di Pamela Anderson in "The Last Showgirl". La vedremo prossimamente nel sequel comico "Quel pazzo venerdì" con Lindsay Lohan e nella serie thriller poliziesca "Scarpetta" con Nicole Kidman. L'attrice ha detto di aver iniziato ad assumere antidolorifici dopo l'operazione. "Beh, te li danno loro!", ha detto. "Mi sono innamorata del bagno caldo con un oppiaceo. Sai, bevevo un po', mai esagerando, mai grandi dimostrazioni pubbliche. Ero molto riservata e riservata al riguardo. Ma è diventata sicuramente una dipendenza". Nel 2018, ha dichiarato a People: "Ero in anticipo rispetto all'epidemia di oppiacei. Ho avuto una storia decennale. Nessuno lo sapeva. Nessuno".