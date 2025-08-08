Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano dopo 22 anni nel sequel di "Quel pazzo venerdì"

Ora, Tess è una psicologa di successo che si prepara a intraprendere il primo tour promozionale per il suo libro. Come moglie di Ryan (Mark Harmon), madre di Anna e nonna di Harper, è profondamente devota e sempre presente nella vita di tutti, ma di tanto in tanto tende a oltrepassare i limiti. Anna, nel frattempo, è impegnata a destreggiarsi tra un lavoro stressante come manager della popstar Ella (Maitreyi Ramakrishnan), che sta attraversando una dolorosa rottura sentimentale, e il ruolo di madre single dell'adolescente Harper (Julia Butters). Quando Anna incontra Eric Reyes (Manny Jacinto), genitore single e chef di successo, è amore a prima vista. Ma Eric ha una figlia, Lily (Sophia Hammons), una quindicenne trasferitasi dall'Inghilterra che sogna di tornare a Londra per studiare moda ed è fermamente contraria alla nascente relazione tra suo padre e Anna. Anna ed Eric sono convinti che le loro due famiglie possano davvero unirsi e presto decidono di sposarsi. Mentre affrontano le innumerevoli sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che il destino potrebbe davvero ripetersi, poiché una premonizione di Madame Jen (Vanessa Bayer) le catapulta in un nuovo viaggio di scambio di corpi. Tess si scambia di posto con Lily, e Anna si scambia di posto con Harper, dando vita a esilaranti peripezie e trasformazioni adolescenziali estreme.