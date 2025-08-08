Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano dopo 22 anni nel sequel di "Quel pazzo venerdì"

© IPA
© IPA
Nel nuovo film tutto al femminile diretto da Nisha Ganatra le due attrici tornano a ricoprire i ruoli di Anna e Tess e scoprono che il passato può ripetersi
© IPA
© IPA
Sono passati 22 anni da "Quel pazzo venerdì", amato classico Disney per famiglie del 2003. Ora Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano nel sequel "Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo", diretto da Nisha Ganatra e ora nei cinema italiani. Nel film, Curtis e Lohan riprendono i ruoli di Tess e Anna Coleman, che allora vissero una crisi di identità extracorporea e si scambiarono i corpi per una giornata ricca di eventi.
Ora, Tess è una psicologa di successo che si prepara a intraprendere il primo tour promozionale per il suo libro. Come moglie di Ryan (Mark Harmon), madre di Anna e nonna di Harper, è profondamente devota e sempre presente nella vita di tutti, ma di tanto in tanto tende a oltrepassare i limiti. Anna, nel frattempo, è impegnata a destreggiarsi tra un lavoro stressante come manager della popstar Ella (Maitreyi Ramakrishnan), che sta attraversando una dolorosa rottura sentimentale, e il ruolo di madre single dell'adolescente Harper (Julia Butters). Quando Anna incontra Eric Reyes (Manny Jacinto), genitore single e chef di successo, è amore a prima vista. Ma Eric ha una figlia, Lily (Sophia Hammons), una quindicenne trasferitasi dall'Inghilterra che sogna di tornare a Londra per studiare moda ed è fermamente contraria alla nascente relazione tra suo padre e Anna. Anna ed Eric sono convinti che le loro due famiglie possano davvero unirsi e presto decidono di sposarsi. Mentre affrontano le innumerevoli sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che il destino potrebbe davvero ripetersi, poiché una premonizione di Madame Jen (Vanessa Bayer) le catapulta in un nuovo viaggio di scambio di corpi. Tess si scambia di posto con Lily, e Anna si scambia di posto con Harper, dando vita a esilaranti peripezie e trasformazioni adolescenziali estreme.
"Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo" è sceneggiato da Jordan Weiss, a partire da un soggetto di Elyse Hollander e Jordan Weiss basati sul libro di Mary Rodgers "A ciascuno il suo corpo". Il film, interpretato anche da Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray e Mark Harmon, è prodotto da Kristin Burr, Andrew Gunn e Jamie Lee Curtis, mentre Ann Marie Sanderlin, Mario Iscovich, Nathan Kelly e Lindsay Lohan sono i produttori esecutivi.
"Quel pazzo venerdì" era uscito nel 2003 e diretto allora da Mark Waters. La pellicola era il terzo adattamento tratto dal libro per ragazzi "A ciascuno il suo corpo" di Mary Rodgers. Il primo era stato quello del 1976 con Jodie Foster e Barbara Harris uscito col titolo "Tutto accadde un venerdì", il secondo un adattamento televisivo del 1995. Nel fine settimana d’apertura, il film incassò 22,2 milioni di dollari in 2.954 sale, arrivando secondo al botteghino. In totale, tra Usa ed estero, arrivò a 160,8 milioni di dollari.
Commenti (0)