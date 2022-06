Jamie Lee Curtis al matrimonio... cosplay della figlia con la sua compagna

Io e mio marito Christopher Guest, abbiamo vissuto con meraviglia e orgoglio la trasformazione di nostro figlio Thomas in nostra figlia Ruby ". E adesso la star di "Halloween", 63 anni mostra orgogliosa sui social alcuni scatti delle nozze di Ruby con la sua partner Kynthia. Un matrimonio cosplay officiato dalla stessa attrice, celebrato all'aperto a tema World of Warcraft e dove tutti erano vestiti in costume.

Nel primo scatto in cui la Curtis posa tra gli sposi novelli tutti e tre addobbati in costume l'attrice ha scritto: "La moglie è dolce", aggiungendo i nomi e la data del matrimonio: "29/05/2022".

In un altro in cui la coppia si abbraccia davanti agli ospiti: "Sì l'hanno fatto e l'hanno fatto! Sposati!"

In un terzo post infine la leggendaria "regina dell'urlo" ha posato tra le decorazioni arcobaleno, indossando una maglietta con la scritta "La moglie è dolce" e un disegno di Ruby e Kynthia e in mano il suo accessorio preferito, un coltello gigantesco: "L'uni ca cosa rimasta alla fine di tutto questo BELLISSIMO matrimonio, dopo che tutto è stato portato via è stato questo fottuto COLTELLO DA MACELLAIO con cui hanno tagliato la torta nuziale tiramisù!" ha scritto concludendo il post pubblicizzando il suo prossimo film Halloween Ends: "@halloweenmovie 101422".

Ruby ha 26 anni e lavora come editor di giochi per i computer, mentre l'altra figlia di Jamie Lee Curtis, Annie ha 34 anni ed è una istruttrice di ballo.

La transizione di Ruby da uomo a donna, aveva sottolineato Jamie nell'intervista al magazine Aarp: "Mi ha aiutato a capire che il genere sessuale non è fisso e da allora ho buttato via quella vecchia idea e ho imparato invece che la vita è una metamorfosi costante".