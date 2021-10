Jamie Lee Curtis omaggia la madre Janet Leigh: vestita come lei in "Psycho"

Jamie Lee Curtis si traveste da Marion Crane di "Psycho" alla première di "Halloween Kills" IPA 1 di 12 IPA 2 di 12 IPA 3 di 12 IPA 4 di 12 IPA 5 di 12 IPA 6 di 12 IPA 7 di 12 IPA 8 di 12 IPA 9 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 IPA 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Jamie Lee Curtis ha reso omaggio alla madre Janet Leigh, vestendosi come il suo celebre personaggio in "Psycho" di Hitchcock, Marion Crane. Con parrucca bionda, abito azzurro e una tenda da doccia insanguinata in mano (in riferimento all'iconica scena del film), l'attrice ha sfilato alla première di "Halloween Kills". Grazie a quel ruolo Janet Leigh ebbe molto successo, raccogliendo una candidatura agli Oscar e un Golden Globe come miglior attrice non protagonista.