Jamie Lee Curtis: "Mio figlio è transgender, orgogliosa che sia diventata una ragazza..."

"Io e mio marito Christopher Guest, abbiamo vissuto con meraviglia e orgoglio la trasformazione di nostro figlio Thomas in nostra figlia Ruby", così Jamie Lee Curtis confessa al magazine Aarp che la figlia minore è transgender. La star di "Halloween", 62 anni ha poi aggiunto che Ruby e il suo fidanzato si sposeranno l'anno prossimo in un matrimonio officiato dalla stessa attrice.



La transizione di Ruby da uomo a donna, ha poi sottolineato Jamie nell'intervista: "Mi ha aiutato a capire che il genere sessuale non è fisso e da allora ho buttato via quella vecchia idea e ho imparato invece che la vita è una metamorfosi costante".

Ruby, che ha 25 anni, lavora come editor di giochi per i computer mentre l'altra figlia di 34 anni, Annie, è sposata e lavora come istruttrice di ballo.

L'attrice ha anche voluto ricordare il traguardo raggiunto lo scorso febbraio: "Sono sobria da 22 anni" aggiungendo che che ormai sarebbe "morta di sicuro" se non avesse eliminato la sua dipendenza. Ora si descrive come "una persona sobria, imperfetta, contraddittoria rotta e redenta", che si concentra sull'eliminazione di tutto ciò che non si adatta più alla sua vita, "come le vecchie idee che non funzionano più".