James Senese ricoverato in ospedale per polmonite, è grave

James Senese, 80 anni, figlio di una napoletana e di un soldato americano sbarcato in Italia durante la Seconda guerra mondiale, è cresciuto nel quartiere Miano nella zona nord di Napoli. Innovatore, da oltre cinquant’anni calca con energia inarrestabile i palchi di teatri, festival e club, offrendo un sound unico e inconfondibile. Figura di riferimento per numerose generazioni di musicisti e protagonista della rivoluzione culturale nota come Neapolitan Power, ha recentemente festeggiato il quarantesimo anniversario del suo omonimo disco di debutto solista. Da oltre cinquant’anni calca instancabilmente i palchi di tutta Italia, con il suo talento e la sua attitudine.