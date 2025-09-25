James Senese ricoverato in ospedale per polmonite, è grave

Paura per il sassofonista che è al Cardarelli di Napoli
Apprensione per James Senese. Il sassofonista è ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli per una polmonite. Le sue condizioni, apprende LaPresse, sarebbero gravi.
Ad aprile il sassofonista era stato operato d'urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove era stato trasportato per forti dolori, causati da un'ernia strozzata. Il 2 maggio ha pubblicato il suo ventiduesimo album di inediti, dal titolo “Chesta nunn’è a terra mia”. Contemporaneamente è partito anche il tour di presentazione del disco, con il quale il compositore e musicista festeggia anche i suoi 80 anni, compiuti il 6 gennaio.
James Senese, 80 anni, figlio di una napoletana e di un soldato americano sbarcato in Italia durante la Seconda guerra mondiale, è cresciuto nel quartiere Miano nella zona nord di Napoli. Innovatore, da oltre cinquant’anni calca con energia inarrestabile i palchi di teatri, festival e club, offrendo un sound unico e inconfondibile. Figura di riferimento per numerose generazioni di musicisti e protagonista della rivoluzione culturale nota come Neapolitan Power, ha recentemente festeggiato il quarantesimo anniversario del suo omonimo disco di debutto solista. Da oltre cinquant’anni calca instancabilmente i palchi di tutta Italia, con il suo talento e la sua attitudine.
Ha esordito negli anni 60 con gli Showmen con Mario Musella per poi formare negli anni 70 i Napoli Centrale; ha poi collaborato a lungo con Pino Daniele, partecipando ai primi album del cantautore napoletano. È noto anche per alcune partecipazioni cinematografiche, come nel film "No grazie il caffè mi rende nervoso" con Massimo Troisi e Lello Arena.
