Paura per James Senese, operato d’urgenza a Napoli

Paura per James Senese. Il musicista e rappresentante del naepolitan power, 80 anni, è stato operato d’urgenza, nella notte, all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove era stato trasportato per forti dolori, causati da un'ernia strozzata. L'intervento chirurgico è andato fortunatamente bene, ma l'artista resterà in clinica affinché i medici possano tenerlo sotto controllo per qualche giorno. Immediati i messaggi di affetto e vicinanza da parte dei fan, che, non appena hanno appreso del ricovero, hanno preso d'assalto la sua pagina social.