Addio a Giorgio Cocilovo, storico chitarrista di Renato Zero

Ad annunciare la morte dell'artista Franco Mussida, amico e collega all'istituto di musica CPM. "Il cuore di Giorgio, di Giorgio Cocilovo, uno dei più bravi e famosi chitarristi italiani, per anni in prima fila nell’orchestra di Sanremo, nel gruppo dei musicisti di Renato Zero, presente in centinaia di registrazioni dei più famosi idoli e cantautori della nostra Musica Popolare, ha cessato di battere", ha scritto in un post pubblicato sui social. "Buon viaggio e grazie Maestro Giorgio per l’etica dei tuoi comportamenti, per tutti gli insegnamenti che ci hai dato!".