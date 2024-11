In qualità di direttore d'orchestra e arrangiatore, ha collaborato con artisti del calibro di Francesco De Gregori per "La donna cannone", Angelo Branduardi, Gianni Morandi, Mia Martini, Amii Stewart, Anna Oxa e Amedeo Minghi. Nei primi Anni Ottanta Renato Serio avvia una storica collaborazione con Renato Zero, partendo dall'album "Via Tagliamento 1965-1970" (1982), diventando uno dei suoi principali collaboratori ed è inoltre co-autore del brano "Ave Maria", presentato da Zero al Festival di Sanremo nel 1993, dove si classificò quinto. Serio ha inoltre ricoperto il ruolo di direttore musicale per le edizioni del Festival di Sanremo (2005 e 2006) e ha composto "Forza Italia", l'inno del partito di Silvio Berlusconi, arrangiato dal maestro Augusto Martelli.