Renato Zero vince una causa contro le major della musica e incassa 145mila euro

La sentenza - Nella sentenza, depositata l’8 dicembre, si afferma — secondo quanto sostiene Tattica — che Scf avrebbe indebitamente trattenuto per l’intermediazione una quota di denaro dai compensi. Tattica appartiene per il 75% a Renato Zero (Renato Fiacchini) mentre quote intorno al 12% sono del fratello Giampiero e dell’avvocato Simone Veneziano. La causa, portata avanti dallo stesso Veneziano, è nata quando l’etichetta indipendente al momento di incassare i diritti di sua spettanza si è vista trattenere all’origine da Scf (alla quale non aveva conferito mandato) la stessa percentuale del 19% per intermediazione che viene di solito applicata dalla collecting ai propri mandanti.