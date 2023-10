Il Festival del Turismo Musicale sbarca a Napoli e rende omaggio a James Senese

Leggi Anche Arriva il primo Festival del Turismo Musicale

Il festival Ideato nel 2021 dal team di Butik Impresa Sociale e sostenuto dal Ministero della Cultura tramite il Fondo Unico dello Spettacolo tra i Progetti Speciali 2023 - Sezione Musica, TUM è un evento inedito nel panorama italiano pensato per permettere al pubblico di scoprire gli aspetti più curiosi e nascosti del patrimonio musicale nazionale e per mettere in connessione gli operatori di settore, rafforzando le connessioni tra gli operatori musicali, turistici e i Comuni Musicali di tutto il Paese.

L'edizione 2023 Realizzata in collaborazione con il Comune di Napoli e con l’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, in coerenza con il progetto Napoli Città della Musica, la terza edizione del festival proporrà un viaggio unico tra concerti, conferenze di settore e itinerari nascosti che permetterà di approfondire nell’occasione anche la conoscenza dello straordinario patrimonio musicale partenopeo. Il festival si svolge in forma ibrida, tra fisico e digitale: la giornata inaugurale, mercoledì 18 ottobre vede in programma 4 panel online (in streaming gratuito sul sito turismomusicale.net) con relatori italiani e internazionali, coinvolgendo Comuni, enti di promozione territoriale, festival, associazioni culturali, docenti universitari, cooperative e imprese private.

Venerdì 20 ottobre il festival entra nel vivo a Napoli, con attività e appuntamenti che attraversano l’intero tessuto urbano: a inaugurare il programma, a Palazzo Cavalcanti un tavolo di lavoro a porte chiuse che riunirà nel capoluogo partenopeo 10 comuni Italiani (Bologna, Brescia, Catania, Cremona, Melpignano, Milano, Napoli, Pesaro, Torino e Verona) - individuati come portatori di buone pratiche nel turismo musicale, per lavorare alla creazione della prima Rete di Comuni Musicali in Italia. La sessione di networking prevede inoltre la testimonianza di due Comuni esteri, Liverpool e Amburgo.

Nella mattinata di sabato 21 ottobre, dalle 11:00 alle 13:00, quattro talk aperti al pubblico e moderati dai media partner del festival DLSO e nss magazine animeranno invece gli spazi di Quartiere Intelligente, per raccontare alcuni tra gli aspetti della scena musicale partenopea, passata e contemporanea, intervistandone i protagonisti. Questi i titoli dei talk: Hyperpop - from internet with love: come la nuova scena napoletana sta conquistando la realtà; 41° parallelo: storia del rap in città, tra influenze oltreoceano e unicità partenopee; Obscurities and rarities: il ruolo dei negozi di dischi nella cultura musicale napoletana; Made in Naples: nuove geografie del clubbing napoletano.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre (rispettivamente dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 11.00 alle 13.00) si svolgeranno due tour che, a partire da Piazza Vincenzo Calenda, porteranno il pubblico del festival tra le vie del centro storico per raccontare e scoprire la storia e i luoghi di James Senese e della scena musicale a lui collegata e le connessioni con la Nuova Scena Napoletana: un itinerario guidato alla scoperta della storia, passata e presente del Napoli Sound, tra interviste e racconti, per capire l'influenza che questo movimento ha avuto sulla scena musicale cittadina più contemporanea.

Sabato 21 inoltre, dalle 18:00 alle 20:00, appuntamento a Vesuvius Soul Records, una delle mecche napoletane della musica in vinile, per un djset gratuito, con una selezione che spazierà dal funk alla disco, dalla house alla techno. In consolle Stany, resident di Vesuvius Soul Records, per ascoltare alcuni dei pezzi che hanno ispirato il nuovo Napoli Sound. ​​Un cartellone di appuntamenti da non perdere, che sarà suggellato nelle due sere finali di sabato 21 e domenica 22 ottobre dallo stesso James Senese, autentica leggenda vivente della scena napoletana, con due concerti esclusivi presso il Teatro Trianon Viviani.

Il programma dettagliato del festival è consultabile sul sito turismomusicale.net e sui canali social della manifestazione.