Arriva il primo Festival del Turismo Musicale

Dal 22 al 24 ottobre si svolge la prima edizione del Festival del Turismo Musicale (TUM) , inedito appuntamento promosso da Butik per mettere in connessione gli operatori della musica e quelli del turismo attivi nel nostro paese e per far scoprire al pubblico le opportunità di viaggio in Italia grazie alla musica. La manifestazione si tiene in forma ibrida digitale (22-23 ottobre) e fisica (domenica 24) e rappresenta un’importante occasione di networking, un punto di incontro in grado di far dialogare gli operatori del settore musicale e turistico, attraverso un programma di panel virtuali, workshop, conferenze, tour virtuali e in presenza e film che accompagneranno il pubblico alla scoperta dei luoghi del turismo musicale e delle sue case-history più significative.

Innovativa start-up milanese tutta al femminile, a partire dal 2018, Butik lavora alla valorizzazione e alla promozione del panorama musicale italiano e dei suoi luoghi: quello del turismo musicale è un settore in forte sviluppo a livello globale, da anni sotto la lente d’ingrandimento degli studiosi di settore e dei brand. Basti pensare che nel solo UK nel 2019 sono stati registrati 11,2 milioni di turisti musicali che hanno dato origine ad un circuito economico di oltre 4,5 miliardi di sterline.

Il festival prevede tre giorni di conferenze, presentazioni ed eventi per raccontare il ruolo dello spettacolo dal vivo in relazione allo sviluppo del territorio e per esplorare l’importante patrimonio musicale materiale e immateriale italiano. Il programma delle conferenze del 22 e 23 ottobre prevede 9 panel che coinvolgeranno più di 30 realtà italiane e internazionali (festival, associazioni e istituzioni), da anni impegnate nella valorizzazione del proprio territorio di riferimento attraverso la musica. Al centro, le tematiche salienti del settore, dallo sviluppo di network territoriali di cooperazione alle più avanzate esperienze digitali per l’innovazione del turismo culturale. I panel del 22 e del 23 ottobre saranno fruibili gratuitamente dalla homepage del sito del festival turismomusicale.net, dove sarà possibile registrarsi anche per gli appuntamenti in presenza del festival.

Domenica 24 ottobre, TUM si trasferisce a Milano presso Casa degli Artisti per una giornata in presenza dedicata a tutti gli appassionati di musica e viaggi con incontri, tour immersivi e in loco per esplorare l’Italia grazie ai festival, tradizioni popolari, grandi personaggi e storie nascoste. Ad affiancare il cartellone delle conferenze, quattro tour realizzati ad hoc, tra itinerari immersivi con visori a 360° ed escursioni in presenza, accompagnati dalla narrazione di guide ed esperti per scoprire e visitare i luoghi della musica in Italia. Completa il programma una rassegna di film in streaming curata da Seeyousound, content partner del festival, 3 film e documentari in programma per tutta la settimana dal 22 al 29 ottobre, scelti tra il meglio della produzione di settore per raccontare attraverso la musica “pezzi” di territorio e far scoprire al pubblico la scena musicale italiana, da Genova a Napoli, i suoi interpreti e le sue infinite sfaccettature.