Jada Pinkett Smith: "Io e la mia alopecia stiamo diventando amiche..."

Per Jada Pinkett Smith il sorriso è la cosa più importante. Anche quando si tratta di affrontare patologie serie come quelle legate alla perdita dei capelli. L'attrice, moglie di Will Smith, che da anni soffre di alopecia, le sta provando tutte: dalla rasatura al turbante. Ora esce definitivamente allo scoperto con un video su Instagram: "Io e questa alopecia diventeremo amici", dice mostrando un segno sul suo cuoio capelluto.

"Guardate: è comparsa così. Per me ora è più difficile nascondere, per questo ho deciso di condividere con voi così che non abbiate domande", confessa l'attrice che nel 2018 ha parlato per la prima volta dei sui suoi problemi relativi alla perdita di capelli.

L'attrice, che vedremo presto al cinema protagonista di "Matrix Resurrections" con Keanu Reeves e la regia di Lana Wachowski, prosegue: "Mi raso fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere. Credo proprio che io e l’alopecia diventeremo amiche. A questo punto posso solo riderne - prosegue nel video su Instagram indicando il capo - Meglio dirvelo così lo sapete e non penserete che mi sono fatta operare al cervello o qualcosa del genere".

Jada ha anche una "soluzione" sulle nuove zone calve e, mostrando una riga al centro della testa, spiega: "Metterò degli strass o delle coroncine decorative perché il sorriso è fondamentale".

