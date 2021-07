Cambiamenti... in testa per Will Smith e sua moglie Jada Pinkett: grigio lui, rasata lei

Capelli argentati per lui, taglio rasato per lei. Cambiamenti... in testa per Will Smith e sua moglia Jada Pinkett. Il Principe di Bel-Air, 52 anni, sembra aver abbandonato la tintura nera per mostrare il vero colore della sua chioma grigia, come mostra uno scatto condiviso su Instagram da Elizabeth Woods, amica di famiglia. Jada Pinkett, 49 anni, che da anni soffre di alopecia, ha invece svelato sui social la sua drastica trasformazione mostrando gli scatti della sua testa rasata.

"Willow (la figlia ventenne, ndr) me l'ha fatto fare perché era ora di lasciarsi andare", ha scritto l'attrice nel post: "Ma... i miei anni '50 [sic] stanno per essere divinamente illuminati da questa pelata", ha aggiunto, sottolineando come il prossimo traguardo dei 50 anni (il 18 settembre) sia stato motivante nella sua scelta di rasarsi a zero.

L'attrice aveva già svelato qualche anno fa di soffrire di alopecia: "Mi hanno chiesto perché io porti il turbante. La risposta è che ho problemi con la perdita di capelli", aveva raccontato Jada Pinkett Smith: "Ho visto i capelli nella doccia e ho temuto di diventare calva".

L’accettazione è stata la soluzione, come ha aggiunto l'attrice, che dal 2018 ha sempre portato i capelli cortissimi o avvolti in un foulard: "Quando i miei capelli sono avvolti in un foulard mi sento come una regina".

Tantissimi gli apprezzamenti social, a cominciare da quello di Willow che ha scritto: "Sei divina". Anche la madre di Beyonce, Tina Lawson, ha commentato: "Bellissima. Mostra solo quel bel viso e gli occhi pieni di sentimento in modo più evidente".

In passato, Jada ha cambiato spesso acconciatura e ha avuto i capelli lunghi fino alle spalle e fino al sedere, ricci, biondi, rosa e blu.