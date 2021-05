Will Smith mostra i progressi del suo percorso di dimagrimento

Will Smith mostra il percorso di dimagrimento Tgcom24 1 di 10 Da video 2 di 10 Da video 3 di 10 Da video 4 di 10 Da video 5 di 10 Da video 6 di 10 Da video 7 di 10 Da video 8 di 10 Da video 9 di 10 Da video 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Will Smith aveva fatto mea culpa sui social: "Non sono mai stato in una forma peggiore". E si era mostrato sui social in boxer e ciabatte mettendo in evidenza la pancetta che era cresciuta durante il lockdown. Ma l'attore è intenzionato a rimettersi in forma, e su Instagram ha postato un video in cui illustra il percorso di dimagrimento ottenuto a colpi di allenamenti durissimi. Il risultato c'è e si vede.