Jack White per la prima volta in Italia da solista

Il festival di Lido di Camaiore svela il quarto headliner e nuovi nomi per il secondo weekend: Sleaford Mods, Emiliana Torrini e le Wet Leg
© Ufficio stampa
Jack White torna in Italia dopo diversi anni di assenza, ma questa volta sarà la prima assoluta da solista. L’artista di Detroit è il quarto headliner annunciato da La Prima Estate, il festival che celebrerà la sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno 2026 al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore. Sarà lui ad aprire la rassegna venerdì 19 giugno, aggiungendosi a una line up che già include Nick Cave & The Bad Seeds (in esclusiva italiana), Gorillaz e Twenty One Pilots, anch’essi in arrivo per la loro unica data nel nostro Paese.
Fondatore dei White Stripes, inseriti quest’anno nella Rock & Roll Hall of Fame, White ha lasciato un segno profondo nella musica degli anni duemila. La sua carriera solista, ricca di scelte coraggiose e incursioni tra blues, rock, folk e sperimentazione, include album acclamati come "Lazaretto", "Fear of the Dawn" e "No Name", quest’ultimo considerato tra i lavori più importanti del 2024. Sul palco, la sua energia si traduce in performance potenti e magnetiche, capaci di unire nuove sonorità a richiami più classici, quelli che il pubblico ha imparato a riconoscere anche attraverso gli altri suoi progetti, Raconteurs e Dead Weather.
Accanto a lui, arrivano altri tre nomi a completare il cartellone di La Prima Estate. Gli Sleaford Mods saranno sul palco venerdì 26 giugno, in apertura al concerto di Nick Cave & The Bad Seeds: il duo di Nottingham, tra le formazioni post-punk più incisive degli ultimi anni, torna al festival dopo l’esibizione travolgente del 2024 e presenterà alcuni brani del nuovo album "The Demise Of Planet X", in uscita nel 2026. Nella stessa serata salirà sul palco anche Emiliana Torrini, cantautrice islandese di origini italiane, pronta a un set intimo e rarefatto, tra dream pop, folk e atmosfere nordiche, perfettamente in sintonia con la luce del tramonto sul Parco BussolaDomani.
A chiudere questa tornata di annunci sono le Wet Leg, tra i nomi più vivaci dell’indie rock contemporaneo, che si esibiranno domenica 28 giugno prima dei Twenty One Pilots. Il duo dell’Isola di Wight, forte del successo del nuovo album "Moisturizer" porterà un live brillante, dal sound affilato e immediato che le ha rese una delle rivelazioni della scena rock degli ultimi anni.