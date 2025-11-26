Jack White per la prima volta in Italia da solista

Fondatore dei White Stripes, inseriti quest’anno nella Rock & Roll Hall of Fame, White ha lasciato un segno profondo nella musica degli anni duemila. La sua carriera solista, ricca di scelte coraggiose e incursioni tra blues, rock, folk e sperimentazione, include album acclamati come "Lazaretto", "Fear of the Dawn" e "No Name", quest’ultimo considerato tra i lavori più importanti del 2024. Sul palco, la sua energia si traduce in performance potenti e magnetiche, capaci di unire nuove sonorità a richiami più classici, quelli che il pubblico ha imparato a riconoscere anche attraverso gli altri suoi progetti, Raconteurs e Dead Weather.