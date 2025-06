La Prima Estate al via: due weekend in riva al mare con Air, St. Vincent e Grace Jones

La musica rimane in primo piano anche nelle attività collaterali del festival. Hangover è il talk condotto da Massimo Coppola, vj di riferimento della musica indie degli anni zero con lo storico programma “Brand: New”: appuntamento al pubblico ogni mattina (tranne il 27 giugno) dalle ore 11:00. Nel roof dell’Hotel UNA Experience a Lido di Camaiore in scena monologhi, commenti sulla serata precedente, e un ricco programma di talk con ospiti e interviste in esclusiva agli artisti del festival. Durante il primo weekend dalle ore 13:00 sulla terrazza del Bagno Santeria Belmare è in scena Music Lunch Lovers: tre pranzi in terrazza con tre selezioni musicali dedicate ai diversi generi e periodi del festival. Venerdì 20 giugno è in programma The 90s: Alternative Golden Age; sabato 21 The Sound of Italian Library e domenica 22 Rock Around The Indie.