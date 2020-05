J-Ax: "La sofferenza mi schiacciava la testa ma la musica mi ha salvato ancora"

"Devo essere sincero. Per un lungo momento ho lasciato che questo virus vincesse su di me". J-Ax si racconta su Instagram e annuncia l'uscita del nuovo singolo "Una voglia assurda" dal 29 maggio. L'isolamento e, ancora una volta, la musica, lo hanno aiutato a riflettere e a scrivere. Il rapper ha postato un video in cui si mostra intento a radarsi con la schiuma da barba che cosparge tutta la testa. Fino a far riemergere il tatuaggio che ha sul cranio.