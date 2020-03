"Supercalifragili", per J-Ax e Annalisa non basta la pillola di Mary Poppins

Per trovare la felicità non basta la pillola di Mary Poppins ma è necessario affrontare le difficoltà della vita con maggior forza e determinazione anche quando ci si sente fragili. Venerdì 20 marzo J-Ax lancia in rotazione radiofonica il nuovo singolo “ Supercalifragili ”, feat Annalisa con la partecipazione di Luca di Stefano. Il brano è estratto dall’album "ReAle".

Il 2020 per Ax è cominciato con il debutto del nuovo progetto discografico "ReAle". L’album è andato subito in vetta alla classifica Fimi GFK per due settimane, anticipato dall’uscita del brano apripista “La mia Hit” feat Max Pezzali, singolo che ha catalizzato l’interesse della radio per diverse settimane fino a posizionarsi primo nella classifica Earone Airplay Radio.

Dopo pochi giorni il video del brano ha superato le 10 milioni di views e ha conquistato la cima dell’Airplay Tv. L’artista ha annunciato il suo primo live evento al Forum di Assago a Milano sabato 19 settembre.

