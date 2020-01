Esce "La mia hit", il duetto tra J-Ax e Max Pezzali: "Ormoni, sentimenti e un po' di sano cazzeggio"

"Ormoni, sentimenti e un po' di sano cazzeggio", questi gli elementi di "Sei la mia hit", il nuovo singolo di J-Ax, in collaborazione con Max Pezzali , uscito oggi. Ad annunciarlo sui social è lo stesso cantante che scrive: "Questa sera a mezzanotte esce il mio nuovo singolo feat @maxpezzali (...) vi dico solo che nella mia testa questo pezzo vuole unire lo spirito dei 31 + 883 degli albori. (...) Spero vi faccia “strippare” come a noi".

La canzone anticipa il nuovo album di J-Ax, "ReAle", in arrivo il 24 gennaio 2020, a cinque anni dall’uscita del suo ultimo disco da solista (“Il bello d’esser Brutti” - gennaio 2015).

Pochi giorni fa J-Ax aveva preannunciato l'uscita della canzone in collaborazione con l'amico Max scrivendo sui social: "Negli anni 90 gli Articolo 31 e gli 883 si incontravano nei backstage dei vari “Festivalbar” o simili.Venivamo guardati con sospetto dagli addetti ai lavori, con fastidio dagli altri artisti e con sufficienza dai giornalisti. Questo ci fece diventare ancora più amici. Invece alla fine noi siamo qui e tutta quella gente no. Max è un vero amico, amiamo gli stessi film, gli stessi dischi, le stesse moto. Con orgoglio vi annuncio che @maxpezzali è nel mio nuovo album #ReAle . Il primo singolo esce il 10 Gennaio e lo canterò insieme a lui".



L'amicizia di una vita e la sintonia musicale si mischiano quindi nuovamente in un duetto in cui Alessandro Aleotti in arte J-Ax e Max Pezzali rispolverano le sonorità degli Articolo 31 e il pop romantico degli 883 per un brano che racconta metaforicamente i grandi successi da Hit Parade come i grandi amori della vita.

