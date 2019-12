Max Pezzali: "A San Siro voglio riunire gli 883"

Il 10 luglio a San Siro sarà una grande festa per Max Pezzali. In pochi giorni ha già venduto più di 30 mila biglietti, i fan sono in fibrillazione e saranno accontentati. Anche perché le sorprese non mancheranno. Una su tutti una possibile reunion con Mauro Repetto e gli 883."E' ancora presto per avere certezze, ma sì, vorrei che condividesse con me quel palco", ha raccontato a "Tv Sorrisi e Canzoni".