Max Pezzali ha sposato la sua Debora, sfoglia l album di nozze

clicca per guardare tutte le foto della gallery

A dispetto di quello che cantava ne "La regola dell'amico", Max Pezzali alla fine ha sposato la sua migliore amica Debora Pelamatti, che le è stata vicino durante il divorzio dalla precedente moglie Martina. "Ogni regola ha le sue eccezioni. In pochi casi l'amicizia può far capire a due persone di essere più simili di quanto pensino e quindi farle avvicinare anche a livello sentimentale" ha rivelato Max a "Chi", invitato d'eccezione alle nozze riservatissime che si sono celebrate il 28 aprile in provincia di Pavia. "Abbiamo deciso di sposarci qui perché è qui che vivo dai tempi dell'università ed è qui che Max è nato e cresciuto. Sono i nostri luoghi e ci rappresentano" ha aggiunto la neo-sposa.