Ivano Monzani, allo steward dei concerti piace Slash dei Guns N' Roses

Lo steward dei concerti, diventato famoso per le sue smorfie al live di Fedez in Piazza Duomo a Milano , è stato immortalato mentre faceva "sì" con la testa. Il video diventato subito virale mostra l'addetto alla sicurezza che da sotto il palco approva l'assolo di Slash dei Guns N' Roses .

I Guns N’ Roses hanno infatti tenuto un concerto alla Stadio San Siro di Milano. E Ivano, come fa da decenni, era sotto il palco ad assicurare la sicurezza.

Stavolta però niente espressioni buffe e contrariate come era successo mentre sul palco si esibiva il rapper Paky con la sua "Blauer". Allora venne filmato e il video ha raggiunto quasi 5 milioni di visualizzazioni facendone una star del web.

Monzani ha apprezzato la musica che stava ascoltando. Quella dei Guns N’ Roses. Pare infatti che ami il rock, hard rock e heavy metal e che sia grande fan di mostri sacri del calibro di Ozzy Osbourne, Queen of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse e Queen. E, naturalmente, Guns N’ Roses.

TI POTREBBE INTERESSARE: