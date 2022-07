Fedez incontra Ivano Monzani che scherza: "E' tanta roba questo qui"

Nel breve filmato che l'ha fatto diventare una celebrità Monzani appariva tranquillo, in mezzo alla folla, a gestire come sempre l'ordine pubblico dei mega concerti. All'improvviso una sua reazione alla canzone "Blauer" di

Paky

TikTok.

Piazza Duomo

quattro milioni.

ha attirato l'attenzione di un ragazzo del pubblico che l'ha ripreso e ha pubblicato suE nel giro di pochissime ore ha invaso il web tanto che dal 28 giugno, data del concerto benefico tenutosi a, ancora si parla di lui. Le visualizzazioni del filmato hanno sforato le

Il "fenomeno" Monzani - Inutile ricordare che sono stati creati anche dei meme con il suo volto e su Facebook è già nato l' "Ivano Monzani Fan Club". Monzani è un grande amante della musica

rock, hard rock, heavy metal

. Dal suo profilo Facebook fa capire che non ascolta rap, trap o pop. Sulla bacheca condivide i videoclip di artisti che hanno fatto la storia della musica mondiale tipoOzzy Osbourne, Queen of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse e Queen. Insomma, non è un potenziale fan dei cantanti ospiti al "Love Mi".

La polemica -

Nell'epoca dei social nulla va via liscio. Così anche un frame dell'Instagram Stories pubblicata da Fedez ha offerto il fianco alle polemiche. "Mi hanno accusato di rendere tutto un mio contenuto" ha detto Fedez. E il rapper ha risposto per le rime a suon di Instagram Stories.