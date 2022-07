LoveMi, ecco chi è l'addetto alla sicurezza boomer diventato meme sui social

Lo "show", poi finito online, è iniziato quando uno delle persone presenti al concerto ha premuto "rec" sul suo smartphone e l'ha filmato, mentre sul palco il rapper Paky cantava la sua "Blauer". Il testo della canzone forse non l'aveva del tutto convinto. L'artista intonava frasi come: "Figlio di p..ana, non f.....hio", "Metto pa..e pesce insieme quando me la fo..o". All'ascolto di quelle parole, non era riuscito a trattenere lo stupore. Così, aveva iniziato a scuotere la testa e a fare facce un po' "stranite".

E proprio le espressoni del suo viso l'hanno fatto diventare il nuovo "idolo del web". Il video pubblicato su

TikTok

è poi rimbalzato alla velocità della luce anche su Twitter, Facebook, Instagram. Gli utenti hanno iniziato a sfornare fiumi di post con meme. Alcuni hanno ripostato l'uomo aggiungendo didascalie con frasi come "Quando vai a fare la sicurezza ad un concerto e in pochi giorni diventi più famoso di un cantante", "L’addetto alla sicurezza nuovo eroe Nazionale", "Noi come lui quando ascoltiamo questa musica", "Io quando mia figlia mi parla di un rapper o gruppo che non ho mai sentito nominare". Inutile dire che sono stati creati anche dei meme con il suo volto e su Facebook è già nato l' " Ivano Monzani Fan Club ", un gruppo privato con una cinquantina di iscritti.

Monzani è un grande amante della musica

Rock, Hard rock, Heavy metal

Ozzy Osbourne, Queen of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse, Queen

. Dal suo profilo Facebook fa capire che non ascolta Rap, Trap o Pop. Sulla sua bacheca condivide i videoclip di artisti che hanno fatto la storia della musica mondiale tipo. Insomma, non è un potenziale fan dei cantanti ospiti al Love Mi.