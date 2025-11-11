Irene Grandi: "'Con Oro e Rosa' ritrovo fiducia e voglia di ricominciare"

"Oro e Rosa" è un progetto che unisce i simboli del tramonto e dell'aurora, rappresentando i momenti di passaggio tra buio e luce. "Ogni trasformazione porta con sé la fine di qualcosa e l'inizio di un nuovo percorso", spiega Irene Grandi. I brani del disco raccontano questa ricerca di equilibrio, un viaggio emotivo che attraversa la fiducia, la speranza e la consapevolezza maturata negli ultimi anni. Nel tempo trascorso dall'ultimo album, l'artista ha vissuto un periodo di cambiamenti profondi: "Ho cambiato staff, casa, e ho affrontato esperienze che mi hanno fatto riflettere - continua -. Ho capito che tutto va vissuto con fiducia e sincerità". Nel frattempo, Grandi ha portato in tour "Io in Blues", celebrando le proprie radici musicali, e ha festeggiato trent'anni di carriera con la tournée "Fiera di Me".