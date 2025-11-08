Venerus torna con "Speriamo": "In tempi nerissimi un augurio che la musica possa arrivare al cuore delle persone"

Intanto Venerus ha annunciato "Speriamo - Lo Spettacolo", un evento teatrale che porterà sul palco il mondo del nuovo album. Non un concerto tradizionale ma un’esperienza immersiva che unisce musica, narrazione e performance per raccontare il processo creativo e l’anima del disco, invitando il pubblico ad andare oltre le parole e i suoni. "Per raccontare questo disco, che accoglie una fetta di vita bella densa, abbiamo deciso, di proporre qualcosa di nuovo sempre per l'idea che è bello viaggiare e scoprire cose nuove. Il teatro come luogo lo rispettiamo e personalmente mi ha dato tanto, gli sono grato fin da ragazzino che mi ha fatto conoscere Pirandello come altri autori e di conseguenza mi ha aperto la mente sull'esplorazione della mente umana. Apriamo dunque la porta del teatro: siamo partiti dalla voglia dello spettacolo prima ancora di avere una idea. Ci siamo tuffati in questo meraviglioso mistero indagando tutte le possibilità che ha da offrire. Abbiamo scritto una storia insieme, per me la musica è condivisione, la magia è quando siamo insieme. Le storie che stanno dietro le canzoni, almeno a parecchie, vengono trasfigurate in una avventura: ci stiamo ritrovando emozionati di fare qualcosa che non abbiamo mai fatto e ci stimola che la biglietteria stia andando bene. Sono quasi sicuro che sia il primo di una potenziale serie di cose nelle quali ci butteremo".