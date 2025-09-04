Torna Inner_Spaces, da Kode9 a Nicolás Jaar per l’edizione autunnale

L’inizio e la fine della stagione saranno in questo senso emblematici, come un cerchio che si ricompone, con un ritorno al punto iniziale ma con un cambio di prospettiva. Il primo atto della rassegna è infatti un solo per chitarra elettrica disassemblata e decostruita (Fabio Machiavelli / Alberto Anhaus), mentre nel concerto finale ritorna lo strumento nella versione ricomposta e più antica, acusticamente fragile e raffinata, la chitarra barocca del virtuoso Lorenzo Micheli. Sempre nel primo e nell’ultimo concerto c’è un’altra linea di congiungimento asimmetrico: il 15 settembre il racconto audiovisivo distopico di Kode9, un elogio della fuga da un mondo di oppressione tecnologica e culturale, e il 15 dicembre la drammaturgia tardo romantica di Wolfgang Voigt in un processo inverso rispetto a quello precedente, di reincantamento del mondo.