Torna Inner Spaces e i paesaggi interiori della musica elettronica: da Christian Fennesz a Shackleton per l'edizione autunnale

A Milano dal 2012, Inner Spaces è un luogo per l'ascolto attento in simbiosi con la musica e con la possibilità di immergersi totalmente in spazi e paesaggi mentali creati dall'elettronica sperimentale e di ricerca. Un’esperienza interiore da condividere. La rassegna è un punto di riferimento non solo in città ma anche in Italia per la sperimentazione e la ricerca interdisciplinare. Divisa in due stagionalità, è ospitata dall’Auditorium San Fedele e diretta da Don Antonio Pileggi, che ha raccontato a Tgcom24 l'unicità della proposta che passa dalle scelte di grandi nomi del panorama contemporaneo all’impianto audio Acusmonium Sator composto 50 altoparlanti per una spazializzazione del suono che offre un'esperienza impareggiabile.