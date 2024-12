Inner Spaces, edizione primaverile tra "Radici e diramazioni" con Demdike Stare e Seefeel

Il titolo "Radici e diramazioni" racconta perfettamente il fil rouge che lega i nuovi concerti partendo dalla ricerca, che diventa col tempo invenzione e concrezione artistica, si stabilizza come una radice da cui partono varianti e molteplici diramazioni, a volte conformi agli strati originari, in altri casi in figure derivate con mutazioni considerevoli e imprevedibili. La vitalità interna dell’arte che germina forme e generi nuovi nel succedersi delle generazioni, ma che lascia scorgere rapporti di parentela vicina o lontana tra i germogli successivi, in un gioco di apparizioni e scomparsa di radici più o meno profonde e di virgulti più o meno fecondi.